ウイスキーを楽しみ、ウイスキーを盛り上げるイベント「Anytime Whiskey（エニタイムウイスキー）2026」が11月7～8日、名古屋市中区のサカエヒロバスで開催された。今年も全国各地の蒸留所やインポーター、バー、フード・キッチンカーなど全56社が出展。両日ともに晴天に恵まれたことや、昨年好評だった「前売券でウイスキーが当たる抽選会」などの効果もあってか、昨年を大きく上回る約3300人が来場した。

会場には、大手ビールメーカー4社をはじめ嘉之助蒸溜所、長濱蒸溜所、ガイアフロー静岡蒸溜所、清洲桜醸造、相生ユニビオ碧南蒸留所、東海酒販といった各地の人気蒸留所や地元酒蔵などが出展。自社の主力銘柄やイベント限定アイテムなどを提供した。

「エニタイムウイスキー」は、コロナ禍で困っている飲食店やウイスキー・酒類関係者を支え、元気づけることを狙いに、コンテンツプロデューサーの佐々木シュウジ氏が立案。名古屋を中心に事業展開する業務用酒販店のサカツコーポレーションと酒専門店YOSHIDAの2社が賛同し、22年から開催している。

佐々木氏は、「昨年まで前売りは2000枚だったが、今年は2500枚を用意、最終的に約2700枚を販売した。リピートのお客様ができてきたことで、お店の方々にも前売券を買っていただけるようになったし、チケットぴあでも認知が高まったことから動きが良い。今年5年目となるが、ウイスキーを野外で楽しむという文化が根付いてきたかなと思う」と語った。

今後についても、「酒販店と出展者の人たちがこの屋外のイベントをプロモーションで使えるようになる、なおかつ来た人が楽しい、そういうイベントに育っていけばと思う。地元のバーや飲食店にも人が流れることで、地域貢献というミッションも達成できるだろう」とする。