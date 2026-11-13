本格焼酎を世界に 「iichiko彩天」カクテルコンペ 優勝の古瀬氏ら国際大会出場へ

三和酒類の本格麦焼酎「iichiko彩天」をベースにしたカクテルの魅力を世界へ発信する

『iichiko 彩 -IRODORI- カクテルコンペティション 2026 日本大会』の最終審査が、11月6日に都内で行われた。

カクテルを通じて本格焼酎の新たな魅力を発信し、焼酎新時代のトップバーテンダーを発掘する催し。全国から応募のあった215人の中から、一次、二次審査を勝ち抜いたファイナリスト7名による実技審査の結果、日本チャンピオンはZentis Osaka UPSTAIRZの古瀬則彦氏に決定した。

古瀬氏が披露したカクテルは「iichiko彩天」の大麦麹由来のうまみに、白みその米麹由来のうまみを掛け合わせた、その名も「Umami Synergy」。合わせ出汁のような相乗効果にわさびの刺激と大葉の香りを重ね、日本ならではの味覚を表現した。



古瀬氏は「日本らしいカクテルとは何か？」への大きなヒントとなったのが『iichiko彩天』。自分自身の経験や想いと真剣に向き合い、作品に込めることができたことで、『これだ』とピタッとはまる感覚があった。積み重ねてきた想いをしっかり表現できたことが、今回の優勝につながったのではないかと感じている」と手ごたえを語った。

優勝の古瀬氏と準優勝の川地希瑛子氏（STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO TEAVANA）は、2027年に開催予定の「グローバルファイナル」に日本代表として出場する。