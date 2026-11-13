「デュワーズ12年」ハイボール缶で登場 渋谷で体験イベント開催中

今年で誕生から180周年を迎えたスコッチウイスキー「デュワーズ」（輸入：バカルディジャパン／販売：サッポロビール）がハイボール缶で登場。これを記念したイベントが東京・渋谷で行われている。

「デュワーズ12年ハイボール」が11月17日に数量限定発売されるのに先がけて、発売記念イベント「Magic Hour Park」を12～14日に渋谷ストリーム稲荷橋広場で開催。ひと足早く新商品を体験できる。

プレミアム品を中心にウイスキー市場の安定成長が続くなか、「デュワーズ」はスコッチ販売金額シェアで国内№1を獲得している。

初日のメディア発表会で登壇したバカルディジャパンの金城従氏は「付加価値のあるブランドが求められるいま、われわれのラインアップのなかでも『デュワーズ12年』がマッチすると考えた。『12年』をもっと気軽に多くの方に飲んでいただきたいとの思いで、ハイボールを発売することにした」と説明した。

サッポロビールRTD事業部の木村亮佑氏によれば、ウイスキーハイボール缶市場はこの5年で約1.5倍に伸長し、なかでも参考小売価格260円以上の高価格帯が構成比を拡大。酒税改正でビールの購入機会が広がるなか、ビールと併買性の高いハイボール缶にもチャンスが増えるとみる。

手に取りやすい缶を入口に、ブランドのファンを広げたい考えだ。

「デュワーズ12年ハイボール」は、12年以上熟成された原酒をブレンドした少し贅沢なハイボール缶。なめらかな味わいと芳醇な香りが楽しめる。350㎖缶、参考小売価格340円（税別）。

イベントでは、ブランドのキービジュアルの世界観を再現した空間でハイボールを提供。クイズに正解するともう1本もらえる企画や、SNS投稿キャンペーンなども実施した。

11月10日からは、俳優の高杉真宙さんを起用した「デュワーズ12年旅するハイボールキャンペーン」を展開。対象商品を購入してポイントを貯めて応募すると、抽選で星野リゾート宿泊ギフト券などが当たる。