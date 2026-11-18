サラダクラブは11月24日の店着分から、「カットレタス」「リーフミックス」「3種レタスのイタリアンサラダ」などレタス・リーフ系商品を通常の価格と内容量に戻す。天候不順による深刻な原料不足を受け、10月19日からダイナミックプライシング（相場連動型価格）を導入し、一時的な調整を行っていた。

なお、10月26日から対象となっている「千切りキャベツ」などのキャベツ・白菜系商品については調整を継続する。これらも原料の調達状況が回復次第、速やかに通常の価格・内容量へ復元するとしている。