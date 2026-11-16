ヤマモリ ストレートつゆ値上げ 2月から9品対象に

ヤマモリは、2027年2月1日出荷分より、「ストレートつゆ」シリーズの価格改定を実施する。あらゆるコストの上昇が続く中、商品の安定供給と品質・価格の維持のため決断した。

対象商品は、「名代そうめんつゆ」「同そばつゆ」のそれぞれ200㎖と500㎖、「そのまま そうめんつゆ」「同そばつゆ」「同ひやむぎつゆ」（各500㎖）、「吟御膳そうめんつゆ」「同そばつゆ」（400㎖）の9品。同社希望小売価格より約10～15％の値上げとなる。