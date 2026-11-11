「ラー油」の魅力を紹介 桃屋が都内で「MOMOフェス」

桃屋は10月29日、レシピサイト「Nadia」とのコラボレーション企画「MOMOフェス2026 食べるラー油編」をNadiaキッチンスタジオ（東京都港区）で開いた。料理家のRINATYさん、まるみキッチンさんが登場し、「辛そうで辛くない少し辛いラー油」を使ったレシピをそれぞれ紹介。食べるラー油の魅力を参加者16人に伝えた。

同社は今回のイベントで「辛そうで辛くない少し辛いラー油」（2009年発売）の開発秘話、おいしさの秘密に加え、TVCMで提案する「目玉焼き丼」などの「かんたんレシピ」を紹介した。

RINATYさんはメーンごはんレシピとして「ひとくち餃子ロール」、アレンジレシピとして「桃ラー♡ガーリックチーズトースト」を、まるみキッチンさんはメーンごはんとして「安っすい中華そばでピリ辛桃ラーマヨまぜそば」、アレンジレシピとして「きざみねぎラー油冷奴」を考案した。

今回のイベントでは、両氏が考案したレシピの調理実演を実施した。参加者は料理を試食し、お気に入りレシピに投票。メーンごはん部門では、RINATYさんの「ひとくち餃子ロール」に、アレンジ部門では、まるみキッチンさんの「きざみねぎラー油冷奴」に軍配が上がった。