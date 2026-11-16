エースコック“新ものづくり元年”始動 関東工場、27年中4ライン稼働へ

エースコックは、東日本の新たな基幹工場として、5月に関東工場（埼玉県川越市）を稼働させた。総投資額は約270億円。来年12月までに4ライン（現行2ライン）を設置し、「スーパーカップ1.5倍」「わかめラーメン」などのカップ麺を製造する予定。敷地内にはケース詰めした多くの製品を保管可能な配送センターを併設。物流機能の一部を新たに内製化した。同社は2026年を“新ものづくり元年”に位置付けており、中長期的な視点でさらなる品質向上と安定供給を目指す方針だ。

食品新聞社など食品業界専門メディア8社が加盟する即席ラーメン記者会が現地を視察した。

エースコックの宮田正造執行役員製造本部長は「当社にとって最大規模の工場。将来的には新たな付加価値を創出して事業の成長に貢献していきたい」と語った。

新工場の建設は兵庫県の関西滝野工場以来、39年ぶり。東日本は東京工場（埼玉県川越市）を主力に商品供給してきたが、築64年で老朽化し手狭になっていた。

そこで既存工場から車で約20分の場所に用地を取得。新たな生産拠点を設け、製造機能を段階的に移管している。新旧工場は同じ通勤圏内のため従業員の異動も進めており、宮田執行役員は「これまで培ってきた技術や経験を生かせることは強み」と話す。

関東工場は従来別々だった生産工場と物流拠点を一体化させ、製造から出荷まで効率化を図ったことがポイントだ。東京工場に比べ、敷地面積は約3.5倍（約7.8万㎡）、延床面積は約5倍（約4万㎡）に拡張した。

工場棟の生産ラインは5月に1号機、9月に2号機を設置。いずれも「飲み干す一杯」などタテ型カップ麺を製造している。27年中に4号機まで導入し、「スーパーカップ1.5倍」「わかめラーメン」など大盛りやどんぶり型カップ麺の製造も移管する計画。

製造ラインは製麺から油揚げ、X線検査、包装工程までのストレートラインを採用。既存工場に比べ安全性や働きやすさが向上し、生産能力も約1割アップした。

福田裕一関東工場長兼東京工場長によると、同じ建屋内にラインを設置可能な空きスペースがあり、将来的には現工場棟の隣接地にも増設する構想があるという。

倉庫棟は、高さ30mの内部に自動立体倉庫を備え、ケース詰めした多くの製品を保管可能。入出庫はパレットごとに日付や品種などをバーコードで一元管理し、輸送ロボットが運び続ける。

物流機能の一部を内製化したことで、供給効率が向上したことに加え、外部委託していた際の賃料・運賃等のコスト削減にもつながっている。

製造ラインには見学者通路を併設。壁面に同社の人気キャラクター「こぶた」を数多くデザインした。宮田執行役員は「近隣の小中学生などを受け入れる予定。エースコックのファンになっていただければ。地域貢献活動にも注力したい」と述べた。