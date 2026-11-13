懐かしのサウンドロゴが話題 TV離れの時代にカラオケNo.1も

食品メーカーの商品CMなどで､昔からなじみのあるサウンドロゴが注目されている｡

なかでも最近話題を集めているのが､伯方塩業の看板商品「伯方の塩」｡「は･か･た･の･しお♪」とわずか6文字のサウンドロゴは1987年､テレビCMに登場､同商品の全国での知名度向上に大きく貢献した｡

ただ､最近はテレビを見ない層が増えており､新たな発信方法を模索する中､「CM音源だけで終わらせたくない」という思いから､昨年12月にカラオケでの配信を始めた｡当初はランキング圏外だったが､高得点を得るため何度も歌う“伯方の塩チャレンジ“がSNSで話題となるなど順位が上昇｡4月にはトップ100にランクインし､7月にはついにデイリーランキング1位に上り詰めた｡

その後も快進撃を続けており､7~9月は月間ランキングで3か月連続1位を獲得｡通信カラオケJOY SOUNDを運営するエクシングは「企業のサウンドロゴがこうした結果を記録するのは前代未聞の快挙｡新たな可能性を感じる」と驚く｡

8月にはプロ野球､広島東洋カープの試合が行われているマツダスタジアムで､“伯方の塩チャレンジ“を実施｡5日間で1400人が歌った｡10月31日に自社の大三島工場(愛媛県)で行った「伯方の塩まつり」でも､カラオケ選手権を開催し盛り上がった｡

同社では「月間1位になるとは夢にも思っていなかった｡肝心な塩の売上は今のところ“しょっぱい””が､歌って失った塩分を『伯方の塩』で補ってもらいたい」(プロモーション部)と話す｡

フジッコは豆製品の主力ブランド「おまめさん」が発売50周年を迎えたのを記念し､サウンドロゴ「♪フジッコのおまめさん」を取り入れたダンスナンバー「おまめサンバ」を制作した｡

「豆の日」の10月13日､東京都の荒川区立尾久第六小学校で開いた食育授業で初披露｡福井正一社長が豆に関する授業を行った後､振付を担当した世界的な振付師akane氏と制服集団のアバンギャルディ､福井社長､フジッコのキャラクター「おまめやん」が児童たちと曲に合わせて踊った｡特設サイトでは「おまめサンバ」のダンス動画を公開している｡

同社も同様に「テレビを見ない若い世代の認知度を高めようと､人気のダンスを通し訴求した」と説明する｡11月からは同じくカラオケでの配信を開始する｡