家庭用冷凍食品 来春の減税がチャンスに 主食系ワンプレート・パスタなど好調、ユーザー拡大

来年4月に飲食料品の消費税減税が控え、外食から内食へのシフトが一定程度見込まれる。家庭用冷凍食品はそうした需要変化の受け皿になる可能性がある。特に近年は、ワンプレートやパスタなど主食系の存在感がアップ。過去には「コロナ禍の内食特需で喫食率が上昇し、おいしさが広く認知された」との経験を持つ。メーカー各社は「消費税減税は市販用の冷凍食品ユーザーを増やせるチャンス」と展望する。

インテージSRI＋データで市販用冷凍食品の上期（4～9月）販売実績をみると、ワンプレートが21.7％増、パスタ類が6.6％増、うどん. ラーメン等の麺類が4.9％増と主食系の商品カテゴリーが伸びた。

同社市場アナリストの木地利光氏は「物価高の中でコスパの良さが支持されている」と分析。

ワンプレートは和風・洋風メニューを主体に、中華や丼物までラインアップが広がってきた。複数回の値上げで店頭価格は400～500円台になってきたが、依然として外食や惣菜弁当などに対する価格優位性は保たれている。

トップのニップンは「彩りごはん。」ブランドを立ち上げ、既存品と新商品の合計18メニューを展開中。売れ筋は「鶏と野菜の黒酢あんと五目ご飯」など。来年にはグループ会社の畑中食品（鹿児島県）にワンプレート等を製造する新工場が稼働予定。

ニッスイは「まんぞくプレート」シリーズで「ふっくらごはんとカツカレー」などを展開。今年は丼物の新シリーズで「かつ丼」「天丼」「中華丼」を相次ぎ発売した。今秋は製造ラインの生産能力を約2割アップ。

ニチレイフーズは、No.1ブランドをセットした「『本格炒め炒飯』＆『特から』」が好評。グループ企業のキューレイ社（福岡県宗像市）に設置した新ラインで製造する。

今年の新商品ではイートアンドフーズの2品がヒット。「大阪王将」の店舗メニューを想起させる炒飯と焼売などの明快な組み合わせが受けた。

パスタは一食200～300円程度が主流となっており、かねてよりコスパの高さが大きな強みになっている。

ニップンは、便利なトレイ入りで具だくさんの「オーマイプレミアム」、大盛りの「オーマイ Big」がともに販売好調。

日清製粉ウェルナは昨年従来品を一新した「もちもち生パスタ」、今春投入した「青の洞窟 Piccolino」の2シリーズが牽引する。

一方、味の素冷凍食品は「ザ★」シリーズで「シュウマイ」「チャーハン」「から揚げ」など複数のメニューを展開。“突き抜けた旨さと食べごたえ”をプロモーション等で訴求している。

冷食メーカー各社は「来春は内食の需要増が見込まれる。外食品質のおいしさで消費者の期待に応え、ユーザーのすそ野を広げたい」と話す。