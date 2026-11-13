国分西日本 産学連携に力 食育活動や商品開発

国分西日本は8日､大阪府茨木市で立命館大学､マルコメと共同で食育イベント「みその力知ってみそ」を開催｡親子連れ9組､25人が参加した｡学生たちが作った紙芝居で発酵食品と朝食の大切さについて学んだ後､マルコメの社員が講師となり､みそ作りを体験｡保護者や学生に手伝ってもらいながら大豆やこうじを使い約1･4㎏､みそ汁85杯分のみそを作った｡

今回､企画に携わった立命館大学の「万博学生委員会おおきに」は社会課題の解決を目指し活動するグループ｡その中で食を担当するSus Table班の中村真望さんは「一人暮らしの学生が多く､栄養の偏りが課題だとわれわれ自身が感じていた｡その解決につながるものとして発酵食品に注目した｡今後､企業と一緒に商品開発などにも取り組みたい」と話す｡

10月には桃山学院大学の学生がアイデアを出した「桃香る和紅茶ハイ」を発売した｡若年層のアルコール離れを意識し､度数は3%と飲みやすく仕上げた｡開発に携わった学生は「大学生ならではの考えで､お酒に強くない人でも手に取ってもらいやすいような商品にした」と話す｡

国分西日本･マーケティング部の道辻浩一部長は「長計で掲げる社会価値創造の一環として､地域貢献につながる産学連携の活動を進めている｡今後も地域の企業や大学との商品づくり､さらに行政と連携した輸出なども強化したい」としている｡