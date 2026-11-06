雪印メグミルク 北大と国産飼料の流通調査 持続可能な酪農へ知見蓄積

雪印メグミルクの酪農総合研究所は、北海道大学と「国産自給飼料の流通についての実態調査研究」に関する委託研究契約を締結し、10月1日から調査研究を開始した。

北海道大学大学院農学研究院の清水池義治准教授を研究担当者とし、北海道と都府県を対象に、国産自給飼料の取引や運搬や利用実態を調べる。事例・現地・文献調査を通じて自給飼料の流通に関する情報を整理し、国産飼料や農地の有効活用に向けた知見を深めるとともに、持続可能な酪農生産と地域農業の発展につなげる狙い。