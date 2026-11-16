〈訃報〉赤城ホールディングス 井上秀樹会長

10月7日､死去｡82歳｡葬儀は故人の遺志により近親者のみで執り行った｡後日､「お別れの会」を開く予定｡

井上氏は1968年に赤城乳業に入社｡1987年に社長に就任し､29年間にわたり経営を担った｡2016年4月に会長に就任｡「ガリガリ君」の開発･育成にも携わり､同社を代表する主力商品へと育て上げた｡