訃報 川戸義晴氏（イオンモール元社長・ダイエー元会長）

10月9日に死去した。83歳。葬儀は一般葬で済ませ、後日お別れの会を執り行う予定。

川戸氏は1943年5月3日生まれ。66年岡田屋（現イオン）に入社し、ジャスコ（同）で86年取締役、92年常務取締役、96年専務取締役を務め、2000年にイオン興産（現イオンモール）の代表取締役社長に就いた。その後、ダイエーで07年に取締役会長、08年に代表取締役会長を歴任。14年からイオンで顧問、アドバイザー（18年）を担った。