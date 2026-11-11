マリンフード 長浜工場第二プラント竣工 27年春ベビー8号ライン稼働へ

マリンフードは10月28日、既存の長浜工場（滋賀県長浜市）敷地内に建設中だった第二プラントの竣工式を執り行い、浅見宣義長浜市長も出席した。

11月には同社の独自ブランド「スティリーノ」シュレッドの新たな生産ラインが稼働し、27年2月には好調のベビーチーズ第8号ラインが新設され、3月の本稼働を見据える。今後はスティリーノの生産を長浜工場に集約し、第二プラントは新たにM＆Aで取得した企業の商品生産も検討していくことを吉村直樹社長が語った。

「スティリーノ」は植物性油脂を使用した代替チーズで、チーズ原料が高騰する中でコストメリットを創出し、2007年に開発すると、08年は1000tの生産量だったが、そこから需要の増加とともにベビータイプ、スライスタイプの他、ここ数年はチーズとブレンドしたベビーチーズブレンドなど種類も拡大した。25年は1万1000t強までに拡大するなど、生産ライン増強を検討していた。

また、同様にベビーチーズでもチーズブレンド製品の需要増があり、直近2年では1.8倍に生産量が拡大。長浜工場に集約しているベビーチーズの生産ラインは、25年10月にベビー6号ライン、26年6月に同7号ラインを新設しており、さらに来年2月の8号ラインと拡大している。

第二プラントは4階建て。1～2階に前述したラインを導入し、3～4階について吉村社長は「現段階で白紙」としながらも、M＆Aで取得した新たな商品の生産も視野に活用を検討していく。

同社は積極的にM＆Aを展開しており、25年は牛乳、クレープなどの製造販売企業を取得しており、今年もすでに4社をグループ化し、新たにバウムクーヘンや、業務用冷凍寿司・冷凍米飯などが加わり、既存事業との相乗効果を見据えている。

竣工式後は、同市の北ビワコホテルグラツィエで竣工記念パーティも開催され、吉村社長のあいさつに続き、浅見市長が乾杯を発声、吉村厚美専務が第二プラントの概要や同社のスティリーノやベビーチーズの生産量推移を説明し、中締めは冨岡一隆取締役本社工場長兼長浜工場長が三本で締めた。