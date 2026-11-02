九重味淋「秋の蔵開き」に3000人来場 イベント通じ若者にもみりんPR

九重味淋は10月18日、愛知県碧南市の本社で「秋の蔵開き」を開催した。同日は地元イベント「第25回 大浜てらまちウォーキング」も実施されており、これに連動する形で同蔵にも約3000人が訪問した。買い物や体験型企画等を楽しんだ。

会場では、本みりんやつゆ・たれ、簡便調味料などを取り揃えた物販コーナーをはじめ、みりん蔵工場見学、スタンプラリー、豪華賞品が当たる「みりんガチャ」、制限時間1分で挑戦する「みりん粕詰め放題」、小さいタンクでもろみを混ぜる「みりん職人体験」、好きなラベルでオリジナル本みりんの瓶詰めが行える「本みりん直詰め体験販売」など各種定番企画を用意。

直売店「石川八郎治商店」やレストラン＆カフェ「K庵」では、イベント限定メニューを提供。人気商品「みりん屋さんのバームクーヘン」の冬季限定アイテム「みりん屋さんのバームクーヘン・チョコがけ」もお披露目された。

地元イベントと相まって、同社の蔵開きには毎年多くの人が来場するが、「若い人たちにみりんに触れてもらう良い機会。近年はみりんスイーツに力を入れているが、『みりんはこんなことができるんだ』ということを知ってもらえればと思う」（同社・石川総彦社長）。