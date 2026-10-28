明治屋「いい朝の日」イベント ジャムの新しい楽しみ方を提案

明治屋は10月9日、都内・京橋エドグラン1階京橋中央ひろばで、2日に新発売した「果実実感＋PLUS SUPER FRUITS マンゴー＆パッションフルーツジャム」を使用したヨーグルトスムージーの試食イベントを開催した。開催は昨年に引き続き2度目となる。

「“果実実感”ジャムでいい1日のスタートを」を合言葉に、「とってもいい朝食の日（10月11日）」にちなんで企画。朝食を食べない人に向けて、パンに塗るだけではないジャムの楽しみ方で新しい朝食の提案をした。

イベントではスムージーの試食のほか、アンケートの回答者に特別チケットを配布した。特別チケットは、明治屋京橋ストアーで「果実実感プラス」の購入時に提示すると「果実実感ジャム」150gがプレゼントされるという特典付きで、参加者から好評だった。

当日は開始時間の午前11時30分以前から長蛇の列ができ、終了予定の午後3時30分よりも大幅に早い午後1時頃に配布を終了。商品開発部リーダーの大石由夏氏は、「昨年よりも若年層の来場者が多く、ヨーグルトスムージーという提案が若い人に響いた。新しい客層にリーチできた」とし、「試食の反応も『おいしかった』『自分でも作ってみたい』と好評で、チケットの反響もあって京橋ストアーの回転数も良好だった」と手応えを語った。

「果実実感ジャム」は、「果実感」をとことん追求したフルーツジャムで、今年で発売20周年を迎える看板ブランドだ。イチゴやマーマレードといった定番のフレーバーはもちろん、「ジューシーパインアップル」「ぷちぷちキウイフルーツ」も高い支持を得ている。「果実実感プラス」の「アサイー＆ダブルベリー」は、定番フレーバーに肩を並べる人気ぶりだ。