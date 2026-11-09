ファストフード・ファミレスが好調 消費減税で広がる警戒感

・物語コーポレーション 客数、客単価がともに増 売上・利益ともに好調

・壱番屋 限定・コラボ企画実施も客数横ばい 原料高騰が影響

・カゴメ 時短・簡便の冷凍商材が人気 今秋冬は「スープ」の提案強化

・ミツカン 寿司用トッピングジュレ新登場 ラーメンスープや飲用酢の新味種も

・ヤマナカフーズ「梅塩ひじき」が新登場 浅漬け、和え物の味付けに

・アサダ 漬物の需要喚起・消費拡大へ 年末年始商材もプラスαの提案を

・エーシーアイ・ホールディングス 受注拡大や収益改善で業績堅調 全国メーカーの中部製造拠点目指す

・大忠食品 昆布不作で価格高騰 安定供給で信頼守る

・味食研 粉末部門の生産増強さらに 強み活かし業務用小袋提案強化

・ヤマミ醸造 グルテンフリーたまり好調推移 ホルモン用みそたれの拡販も強化

・ヤマモリ 付加価値醬油の販売強化さらに タイフードは主力3品の拡販に注力

・テーブルマーク バター香る焼成冷凍パン ホテルも太鼓判の「グラン」シリーズ

・天狗缶詰「サーモンドロップス」を刷新 常温保存の新パッケージ

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