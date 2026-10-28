オタフクソース 28年、米・東海岸に新工場 国内は関東と天かすに力

オタフクソースは2028年1月の稼働を目指し、米国東海岸に新工場を建設する。米国の工場は13年のロサンゼルスに続く2か所目。海外の生産拠点は中国、マレーシアと合わせ4か所となる。新工場はニューヨークのマンハッタンから車で約30分のニュージャージー州トトワ市に位置する。1万8210㎡の土地を約20億円で取得した。建物面積は4900㎡。

グループの海外事業売上高は前期、前年比126％と大きく伸び81億円、構成比は23.6％に達した。このうち米国が32億円、中国が22億円。オタフクホールディングスの佐々木直義社長は19日、取引先約330人を招いて広島市で開いた近況報告会の席上、「アメリカと中国の2社が好調で、グループの成長を牽引した」と振り返った。

新工場建設について、国際事業本部の小澤孝充本部長は「東海岸の人口は西海岸の2倍で、アジア系の人は少ないがアジアの食に対する興味は強い」とした上で、「都心に近い場所であり、多くの人に工場へ来てもらうことでファンづくりに努める。日本のソウルフードを世界に広めたい」と述べた。

一方の国内事業は関東地区、天かす、業務用の3つを重点方針に挙げる。営業本部の佐々木侑亮本部長は関東市場について「人口当たりでは4.5倍のポテンシャルがあり、成長の余地は大きい」と説明。店頭の催事を通したファミリー層、居酒屋とのコラボメニューによる若年層への訴求に注力する。

天かすは長崎の新工場開設を受け、グループのナカガワとオタフクソースの営業を統合、従来の6人から180人体制とすることで営業力を強化。業務用は離水を抑える機能の商品、食材にしみ込まない高粘度のソースなど、技術力を生かした開発により、伸びている外食と中食のさらなる拡大を狙う。佐々木本部長は「次の成長につながる商品やチャネル、事業を育てる」と強調した。

なお、26年9月期の業績は、オタフクソースが売上高前年比102.4％の280億2000万円、経常利益101.1％の8億4000万円。グループ連結は売上高が106.5％の346億円、経常利益が72.8％の11億3000万円を見込む。

今期はオタフクソースが売上高304億1000万円、経常利益8億円、グループ連結では売上高365億2000万円、経常利益10億8000万円を計画。

オタフクソースの佐々木孝富社長は「粉ものメニューへの取り組み、新たな味を創り出すODM能力と提案力。それが他社にない、われわれのコアコンピタンスだと認識している。それを支える社員の力と合わせ、さらなる発展を目指す」と力を込めた。