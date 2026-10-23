過去最大規模の「豆乳フェス」開催 15店舗が出店 試飲やオリジナルグッズも キッコーマンソイフーズ

キッコーマンソイフーズは10月12日の「豆乳の日」をフックに、「キッコーマン豆乳Presents豆乳フェス2026」を10月10日から12日まで新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区）で開催し、豆乳の魅力を発信した。

10月9日に開催されたメディア内覧会で亀井淳一マーケティング本部マーケティング推進部長は「たくさんの方に豆乳を味わって体験していただき、いい思い出を作っていただきたい」と力を込めた。

イベントは2024年に初開催され、昨年に引き続き今年で3回目。昨年は好評のあまり人が溢れていたことを受け、会場の広さを約2倍に拡大し、出店店舗も15店と過去最大規模となった。

イベントではキッチンカーや新宿サザンテラスの常設店が豆乳を使用したメニューを販売。有名和食店「賛否両論」と「キッコーマン豆乳」がコラボレーションした特別メニューや、人気讃岐うどん店「手打ちうどん ひさ枝」の「豆乳しっぽくうどん」など、豆乳を活用した様々な料理を提供した。

「最近では、ご自宅で麻辣湯や担々麺を作る方がレシピを検索し、豆乳を初めて買うという流れもみられる。豆乳を料理に使うという声が年々増えており、豆乳が飲料であり調味料でもあるポジションに近づいている」と述べる。

10月7日に発売した新商品「無調整豆乳 澄み香」の試飲・販売や、「キッコーマン豆乳」の160㎖、200㎖サイズ全種の販売、「豆乳フェス」初となるオリジナルグッズの販売も行う。

昨年までの累計来場者数は7万人以上といい、今年は3万5000人を目標とする。

「豆乳フェス」以外の場でも、飲食店とのコラボレーションを強化。商業施設の飲食店で豆乳メニューを提供する「豆乳まつり」を10月12日まで開催した。「『豆乳フェス』をいろいろなところでやるイメージで、今年は昨年の2倍となる全国8か所の商業施設で実施している。少しずつ広がりがみえている」と自信をのぞかせる。

量販店の店頭では、「キッコーマン豆乳」の商品を購入し応募すると抽選でオリジナルグッズが当たる「豆乳まつりキャンペーン」を行い、「豆乳の日」を盛り上げている。

オープニングイベントには、一日アンバサダーとして起用されたお笑いコンビ・マユリカの阪本さん、中谷さんも登壇。「豆乳フェス」のおすすめの楽しみ方を発表するなど会場を盛り上げた。