「アーモンド効果」からチルド商品 素材の味わい高めユーザー拡大へ 江崎グリコ

江崎グリコは、要冷蔵タイプの「アーモンド効果〈3種のナッツ〉」「同〈3種のナッツ砂糖不使用〉」（900㎖）を10月5日に新発売し、アーモンドミルクのトライアルを狙う。

同商品は、チルド製法を採用し素材本来の風味を生かしたアーモンドミルク。アーモンド、くるみ、ヘーゼルナッツの豊かな香りやコクを楽しめる。

9月17日、取材に応じた健康イノベーション事業本部健康事業マーケティング部の江川直グループマネジャーは「より品質にこだわった、今までにないチャレンジ商品。素材そのもののおいしさをもっとダイレクトに楽しみたいというお客様の声に応える」と述べる。

アーモンドミルクの未購入者層に加え、こだわりのアーモンドミルクを飲みたいというヘビーユーザーも狙えると期待を寄せる。

「アーモンドミルクは日本に上陸して十数年のため、よく知らないという方も多く、中には牛乳とアーモンドを混ぜた飲み物だと思っている方もまだいらっしゃる。素材の風味をできるだけそのままお届けすることで、初めて飲む方にもアーモンドミルクのおいしさを知ってほしい。いろいろな味を試したいというヘビーユーザーの方にも手に取っていただけるはず」と力を込める。