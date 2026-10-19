「タリーズコーヒー」から新シリーズ 創業の地名を冠した「シアトルスタイル」のPETコーヒー発売

伊藤園は「TULLY’s COFFEE（タリーズコーヒー）」ブランドから新たに「TULLY’s COFFEE Seattle Style（シアトル スタイル）」シリーズを立ち上げ、「TULLY’s COFFEE Seattle Style BLACK」「同Café au Lait」の2品を10月5日から発売している。

9月3日、取材に応じたマーケティング本部コーヒーブランドグループの相澤治ブランドマネジャーは「ペットボトルでも、『タリーズコーヒー』らしいコーヒーをお届けする」と語る。

シリーズ名には「ここまで本気です、という意気込み」を伝えるべく、ショップの創業の地である「シアトル」を冠した。

シアトルはコーヒーをテイクアウト用カップで持ち運ぶスタイルの発祥の地とも言われている。

1990年代のテックワーカーたちがしっかりとした味わいのコーヒーを持ち歩きながら楽しむようになった文化を現代風に解釈し、「タリーズコーヒー」ブランドのストーリーと紐づけてPETコーヒーの商品に落とし込んだ。

パッケージは、シアトルの街並みを描いた都会的なデザインでカジュアルな印象を打ち出している。

「BLACK」のパッケージについては、「タリーズコーヒー」のショップのカップなどに使われているグリーンを採用した。

味わいは、止渇性ではなく嗜好性の高さにこだわった前身商品「TULLY’s COFFEE PLATINUM（プラチナ）」シリーズの考え方を継続しつつ、ブラッシュアップさせている。

「BLACK」はコーヒーのしっかりとした苦みがありながら、キレがあり飲みやすい中味に仕立てた。

「Café au Lait」は、バリスタが作るスチームミルクのような風合いを強化。ショップのカフェラテの味わいを目指した。

「『プラチナ』シリーズでも、今までにないPETコーヒーだというお褒めの言葉をいただいていた。これからはそう言っていただける人数を増やしていきたい」と力を込める。

10月5日の発売に合わせ、シリーズ単体のWEB広告を用意した。デジタル媒体を中心に10月5日から10月11日までの期間で配信した。新木優子さんが颯爽とPETコーヒーを持ち歩く姿が印象的な内容に仕上げた。

「タリーズらしさやシアトルを意識したWEB広告のCMを放映することで、より多くの方に新シリーズに気付いていただく」と説明する。

希望小売価格は「BLACK」が税別210円、「Café au Lait」が税別250円。