UCC上島珈琲、原材料コーヒーのみで実現する機能性表示食品の無糖ブラックコーヒー「TOTONOU」で見えてきた勝算とは？

UCC上島珈琲は、原材料コーヒーのみで「コーヒー由来トリゴネリンにより、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上をサポートする」をヘルスクレームとする機能性表示食品の無糖ブラックコーヒー「UCC TOTONOU by BLACK無糖」（TOTONOU）を3月16日に発売開始して、健康意識層から支持を得られていることに手応えを感じている。

9月4日、取材に応じた紙谷雄志マーケティング本部飲料マーケティング部部長は「止渇系のペットボトル（PET）コーヒーが席巻するメインの売場ではトライアルをもっと促していかなければいけないという課題が浮上した。その一方で、トクホ・機能性表示食品の飲料棚に入れていただいたことで、健康志向層にコーヒーを常飲していただけるチャンスも出てきた」と語る。

リピート獲得の手応えとしては、ECで定期購入の引き合いが強まっていることを挙げる。

「ECでプロテインなどを買われている健康志向層がコーヒーとして選ばれているというところまで入り込めている」という。

今後は、手売りでもリピーターを増やしていくための施策を実施していく。

「リピートされてロイヤリティが高まると、売価が競合のPETコーヒーと比べて多少高くても買い続けていただける」との青写真を描き、主流の売場であるPETコーヒー棚で存在感を高めていく。

「価格競争には巻き込まれないようにしていく。PETコーヒー棚で高付加価値タイプは弱者となりがちだが、原材料コーヒーのみの健康価値を伝えて、短期で終わらせず中長期を見据えて定着化を図っていく。UCCらしく、コーヒー屋らしく戦い、コーヒーの価値をRTDでも高めていきたい」と意欲をのぞかせる。

「TOTONOU」は、香料や機能性成分を無添加とし、レギュラーコーヒー100％で仕立てられている。

原料選び、焙煎、ブレンド技術を駆使して、熱に弱く焙煎するにしたがって減少するとされるコーヒー由来トリゴネリンを1本（500ml）当たり150mg担保して機能性に加えてコーヒーとしての味わいにもこだわった。

「奇跡的にできた中身設計となる。健康とおいしさの両方にこだわっていくと、だんだん味覚ポジションが収束されていき、両立させるにはここのポイントしかないというところに辿り着いた。これは当社にしかできないこと」と改めて強調する。

秋冬に向けては、トライアルの獲得に主眼を置き、発売時に放映したTVCM「トトノウ私」篇を9月から再び放映開始したほか、デジタル広告も展開している。

「当初計画にはなかったが、追加予算を投入して年間通じてコミュニケーションを展開していく」と力を込める。

大規模サンプリングイベントや異業種企業などとのタイアップ企画での露出も計画。加えて「ルートサンプリングと称してオフィス、ビジネスホテル、高速バスなど座っている方が多そうな場所でも実施する。店頭施策も予定し、体験を通じて認知拡大を図っていく」との考えを明らかにする。

UCCグループ全体でのアピールも継続し、ゴルフ場・ホテル・サウナなどの家庭外市場にもアプローチしていく。

発売開始から半年が過ぎ、主要顧客層は健康志向層の中でもライトな健康志向層であることが浮き彫りになった。

「健康を意識しつつもストイックに健康を求めないような方が実はターゲットになっていると推察する。これから健康習慣を始めてみたいと考えているものの、どのように始めていいのか分からない方にもポテンシャルがあると考えている」とみている。

こうした健康志向層の掘り起こしへ、引き続き「毎日飲むコーヒーで続ける、代謝をケアする習慣」を提案していく。

代謝には、じっとしている状態での基礎代謝、食事により誘発される食事代謝、体を動かしたときの身体活動代謝の3種類がある。

1日のエネルギー消費量のうち、約70％は基礎代謝と食事代謝という安静時の代謝が占められることから、安静時のエネルギー消費に着目し「安静時のエネルギー消費の向上をサポートする」をわかりやすく伝えるべく「毎日飲むコーヒーで続ける、代謝をケアする習慣」とコミュニケーションワードに定めた。

「『安静時のエネルギー消費の向上のサポート』について、代謝という言葉と結びつけて説明させていただくと、ライトな健康志向層にも響きやすくなることから、代謝を前面に押し出して伝えていくことが重要だと思っている」と説明する。

なお、UCC調べによると、1－7月コーヒー飲料市場の前年同期比は、金額ベースで約6％増、数量ベースで約1％減と推定される。

「価格改定の影響に加えて、PETコーヒーの拡大に伴い1本当たりの容量が増え飲用量は増加傾向にあるものの、数量はダウントレンドになっている」とみている。

1－7月容器別ではPETコーヒー市場が唯一拡大し、金額ベースで2ケタ増、数量ベースで4～6％増と推定。PETコーヒー市場の容量別では、500mlを中心としたパーソナルサイズが金額ベースで約17％増、数量ベースで約6％増、ホームサイズ（ボトルコーヒー）が金額ベースで約10％増、数量ベースで約4％増になったと推定される。

「昨年の猛暑の裏返しとみられ、ホームサイズのPETコーヒー市場は7月単月が約4％程度落ち込み特によくなかった。8月もあまりよくない。一方で、パーソナルサイズのPETコーヒーは7月単月も約20％伸ばした」と分析する。

カテゴリ別ではブラックが拡大傾向にある。

「ブラック比率は現在、5年前の約3割から約1割程度アップし約4割とみられる。PETとボトル缶ともに高まり、PETだけでみると、これまでブラック・ラテともに伸びていたのがここにきて流れが変わりブラックだけが伸びている」との見方を示す。