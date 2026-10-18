清涼飲料水で食品ロス削減や物流負荷軽減に取り組むための指針　業界団体が自主行動宣言を策定

清涼飲料水の業界団体・全国清涼飲料連合会（全清飲）は8月31日、関係者がそれぞれの立場から食品ロス削減や物流負荷軽減などの課題解決に取り組むための共通の方向性を示すものとして、清涼飲料業界のフードサプライチェーンにおける商慣行の見直し・適正化に向けた自主行動宣言を策定した。

持続可能な物流の社会的要請や、商慣行で生じる食品ロスが環境面に加えて市場経済にも悪影響を及ぼしていると公正取引委員会の調査で示されたことが背景。

現状は、厳格な納品期限や短いリードタイムなどの商慣行が物流コストや在庫ロスの増加の一因となっている。

全清飲はこうした課題認識を踏まえ、以下の4つを重点取組と定める。

（1）納品期限・リードタイムの見直しに向けた対話の促進

（2）納品ルール（順序・日付）に関する合理的運用の検討

（3）欠品発生時の対応ルールや負担のあり方に関する協議

（4）取引慣行の透明化と相互理解の促進

これらは特定の取引慣行や取引当事者を問題視するものではなく、具体的な取引や運用の見直しは、各会員企業がそれぞれの判断と責任において取引当事者間の協議を通じて自主的に実施する。

全清飲は、法令を遵守した上で、会員企業の取組状況を可能な範囲で把握し、一般化・匿名化された取組事例やベストプラクティスの共有を会員企業に向けて行う場合がある。

共有にあたっては、価格、個別の取引条件、取引先情報、交渉方針その他の競争上機微な情報は取り扱わない。行政機関、関係団体、研究機関等と連携し、商慣行の見直しに向けた取組の高度化を目指していく。