これで売れました〈これで売れました！〉大東...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈これで売れました！〉大東製糖「素焚糖®」 奄美諸島産さとうきび100％使用

これで売れました
〈これで売れました！〉大東製糖「素焚糖®」 奄美諸島産さとうきび100％使用

　原料のミネラルと風味を素のままじっくりていねいに焚き上げたお砂糖。くせのないやさしい甘さで素材を引き立て、料理、お菓子、パンなど一層美味しく仕上がる。モンドセレクション金賞連続受賞。

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