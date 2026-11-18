日本プロポリス協議会（清水俊有会長＝写真）は17日、都内のホテルで定例の秋季セミナーを開催、会員企業など約30名が出席した。

セミナーは清水会長が挨拶したのち開講し、「疾患モデル動物を用いたフィリピン産ハリナシバチ由来プロポリスの有用性の検討」をテーマに角田茂准教授・東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医学専攻 実験動物学研究室（＝写真）が講演した。

研究対象のハリナシバチは、熱帯から亜熱帯にかけて分布する蜂。名称通り針を持たないため養蜂家にとって作業がしやすい。フィリピンではマンゴー林で採蜜しているが、巣を蜜ろうではなくプロポリスで作るのが特徴。

講演では、フィリピン大学との提携により現地視察を実施、ハリナシハチ由来のプロポリスに関する機能を研究した経緯を説明した上で、成分分析の結果と機能について詳細に紹介した。

ブラジル産プロポリスと同様にがん抑制物質の存在が確認された他、エタノール抽出プロポリスを使用した分化型胃がんへの効果（マウス試験）も確認。さらに発毛についても「抗がん剤の副作用に見られる脱毛、白髪などの症状を含め発毛機能効果が見られた」と研究結果を説明した。

プロポリスはブラジル産が市場の大半を占めており、フィリピン産ハリナシバチプロポリスは現在市場に流通していない。「植性の違いからブラジル産プロポリスとは成分が異なる」との見方が業界内で一般的だが、フィリピン現地では傷病に塗布するなど、ブラジル産との相似性もある。講演後の質疑では出席者から盛んな質問があがり注目の高さが窺えた。今後更なる基礎研究が期待される。