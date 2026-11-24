ヤクルト本社は10日、ヒトの腸内に生息するビフィズス菌が、周囲のDNAを取り込んで染色体に組み込み、新たな性質を獲得する仕組みを世界で初めて実験的に明らかにしたと発表した。

研究では、性質の異なるビフィズス菌株を一緒に培養した結果、一方の菌の染色体の最大28.9％が、もう一方の菌株に由来するDNAに置き換わることを確認。異なる菌株の遺伝情報が組み合わさった「モザイク状」のゲノムが形成され、受け手となる菌が新たな性質を獲得した。

この現象は、菌が周囲のDNAを自ら取り込み、自身の染色体に組み込む「自然形質転換」によるものと特定。さらに、自然形質転換に必要な遺伝子群を特定し、ヒト腸内に生息する複数のビフィズス菌種でも同現象が起こることを確認した。

今回の成果は、ビフィズス菌が食事などによって変化する腸内環境に適応し、多様な性質を獲得する仕組みの理解につながる。研究成果は学術誌「The ISME Journal」の電子版（8月8日付）に掲載され、編集部が注目する論文「Editor’s Choice」に選出された。同社は今後、ビフィズス菌プロバイオティクスの特性や機能に関する研究開発に活用する。