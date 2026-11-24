フードサービス事業を展開するグリーンハウスは11月9日、東京オペラシティタワー（東京都新宿区）で「INNOVATION CONNECT DAY 2026」を開催。減塩やマイコプロテイン、嚥下食といった先進的なフードテック・ヘルステック技術を持つ企業や団体が交流・連携を促進するため、最新技術やサービスの展開を紹介した。

独自の減塩技術を持つトイメディカルは、塩を減らすだけの従来の塩分カットは味が薄まり食事の楽しみを損なうことや、個人の意思ではコントロールできない塩分が多いことを指摘。アルギン酸を使用することで塩分の吸収を抑える麺を使用したとんこつラーメンを展示し、おいしさを損なわずに減塩ができると提案した。

同社はグリーンハウスと共創プロジェクトを展開しており、グリーンハウスの調理ノウハウを得てさらなる減塩オフセットメニューの開発に着手している。

日新化工は、嚥下食としても食べられるチョコレートを提案。独自のゲル化剤を用いた「弾むショコラ」「とろけるショコラ」は配合によってプリン状から液状まで嚥下機能に合わせた性状にでき、チョコレートの誤嚥リスクである粘性の高さに対策した。利用者と家族・介護者が同じデザートを楽しめる一体感も強み。

その他、咀嚼訓練や腸活、AIによる健康管理、街づくりなど様々な視点からのヘルスケアが提案され、130人以上の来場者を迎えた。

セッションに登壇したグリーンハウスグループの柏木吾郎氏は「学校給食、社食、病院食、ホテル、外食と様々なエリアから、現場の声をする担当者、その部門の責任者や調理員も来る。イノベーションコネクトデイということで、最高の技術とアイデアを持った皆さんがコネクト、つながってイノベーションの輪を広げてほしい」と述べた。