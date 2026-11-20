味の素社は19日、食事中にスマホで漫画を楽しみながら咀嚼習慣の改善を目指す新サービス「噛む読書」の提供を開始。同社は19日、自然科学研究機構の坂本貴和子特任准教授を交えて、「噛む読書」に関する新サービス発表会を開催。食品事業本部コミュニケーションデザイン部クリエイティブグループの赤坂由美子氏が概況を説明した。

スマートフォンのインカメラで口元の動きを検知し、食べ物を噛むたびに漫画のコマが進む仕組み。食事中のスマートフォン利用で健康を意識した新たな食習慣につなげることを狙う。

同社が20～50代の社会人2064人を対象に実施した調査では、1人で食事をする習慣がある人の約7割が食事中にスマートフォンを利用していた。タイパ意識の普及により「何もしないのは時間がもったいない」との理由でスマホを触っていることも明らかとなった。

ながら見での食事はスマホに意識が逸れやすく、完食までの時間は長くなり、噛む回数が減少。社会人の一口当たりの咀嚼回数は厚労省が掲げる「噛ミング30（ひと口あたり30回）」の半分程度にとどまっている。同社では、食事中のスマホ利用を「よく噛み、よく味わう」という理想的な習慣を実践するためのきっかけとして、「噛む読書」に期待をかける。

「噛む読書」は咀嚼でコマが進むほか、首を振ることでページを切り替えることもできる。手で画面をスクロールする必要がなく、食事中に利用するための工夫もなされている。読了後には、ひと口当たりの推定咀嚼回数や、読書中の合計咀嚼回数などを確認できる「噛む噛むレポート」を提供。自分の食べ方を振り返り、普段は意識しにくい咀嚼習慣に目を向ける機会となる。

坂本特任准教授は「スマホカメラで自分の食べ方の癖を知ることは咀嚼への意識を変える第一歩となる」とアプリの効果に期待を寄せた。今後は社員食堂のブース設置や飲食店での導入を進め、サービスとともに「よく噛む習慣」をより多くの人に広げる。