ニップングループのJFS ルナ・フローラ展、華やかに開催 個性豊かなクレイの花一堂に

ニップングループのジュンコ・フローラ・スクールは10月1日から4日まで、都内・目黒区美術館区民ギャラリーで「ルナ・フローラ展／2026 ジュンコ人見のはなクラフト」を開催した。同展は毎年、全国5会場で巡回開催されており、今年のテーマは「記憶にひらく 花のいろ」。東京会場では50人の作家が参加し、約40点の作品を披露した。

会場には作家陣が思い思いに制作した「パンの花」「クレイ染の花」「香りの花せっけん／ルナブランカ」「シースルー・クレイフラワー」などが一堂に展示された。いずれの作品も絵画を立体化したような美しい仕上がりで、小麦粉を原料としたパン粘土や樹脂粘土、石けん粘土などを使用。型を使わず、指先や手で花びらや葉を一枚ずつ丁寧に成形し、粘土への絵の具の練り込みや乾燥後の着彩を組み合わせることで、透明感や自然なグラデーションを表現している。

ニップンは1970年から、ルナ・フローラ創始者のジュンコ人見氏が生み出した「パンの花」の原料であるパン粘土を供給。1993年からは同スクールに資本参加し、長年にわたり支援を続けている。この文化支援活動は、企業メセナ協議会が実施する認定制度「This is MECENAT 2026」において、5年連続で認定された。

ルナ・フローラは来年で創立60周年の節目を迎えるが、「世界らん展2027」の出展も予定しており、メモリアルイヤーに向けてさらなる文化の普及と発展を目指す。