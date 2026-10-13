味の素 「ブレイキン サミット」に協賛 Shigekix選手と「食事」トーク

味の素社は10日、代々木公園 BE STAGEで開かれた「東急不動産ホールディングス Breakin’ Summit 2026」に協賛し、日本を代表するブレイクダンサーのShigekix選手とのトークセッションや、出場選手への「だし湯」「パワーボール」のサンプリング、「アミノバイタル」ゼリードリンク SUPER SPORTSの商品PRなどを行った。

「Breakin’ Summit」は、全国のジュニア世代のB‐boy・B-girlが集い、都道府県別のチームが競い合うCrew Battleで、Shigekix選手はイベントプロデューサーを務めている。味の素は、効率的にアスリートをサポートする「ビクトリープロジェクト」を通じてShigekix選手のコンディショニングをサポートしている。

トークセッションでは、味の素の上野祐輝氏から普段の身体づくりや、食事、コンディショニングケアなどについて質問。これについてShigekix選手は、「練習やトレーニングをより効率よく、質の高めるために意識しているのは、食事や普段の休息、睡眠」とし、大会当日など緊張で食欲が湧かないときは、「日本のだしのうま味を感じると精神的にもほっとする」と感想。遠征時には「ほんだし」のスティックを持参。大会前は、「大体4時間前くらいまでに朝食をしっかりとって、その後はパワーボールやゼリー状のものなどでエネルギーを切らさないようにしている」と説明。最後に、ジュニアブレイカーに向けて「いっぱい食べて、いっぱい動いて、いっぱい寝る。この三原則を大事にしてほしい」と語った。

会場入り口では、「ほんだし」を使った「だし湯」と小分けのおにぎり「パワーボール」を、500人分サンプリングし、スポーツ時のコンディショニングに大切なアミノ酸とクエン酸を配合した「アミノバイタル」ゼリードリンク SUPER SPORTSを展示した。