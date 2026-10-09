「TOKYO PACK 2026」 14～16日 東京ビッグサイトで 日本包装技術協会

日本包装技術協会主催による「TOKYO PACK 2026（2026東京国際包装展）」（事務局＝TEL03-3543-1189、https://www.tokyo-pack.jp/event/13994）が14～16日（午前10時～午後5時）、東京ビッグサイト・東1～3、7、8ホールで「包みの技術で 世界に優しさを（Innovative Packaging Technology～The link between our future planet and generations～)」をメーンテーマに開催される。

1966年の第1回から隔年で開催しており、今回で31回目を迎える。国内はもとより世界中から多くの包装関係者が来場する、名実ともに世界有数の展示会で、包装資材・容器・機械・関連機器・システム・ソリューションが一堂に集結する国内最大級の総合包装展だ。

キャッチフレーズは「包装の最新情報が一堂に集まる国際包装展」。出展規模は524社・団体／2004小間。日本の包装産業が世界最高水準にあることから、最近は特にアジアをはじめとする海外来場者が年々増加しており、国際性がさらに強まる展示会になりそうだ。

また、連日多彩なセミナー、スペシャルゲスト講演を開催するのも魅力で、来場者と全出展社の有意義なビジネスマッチングの場となるものと期待される。