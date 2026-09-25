次世代型紅茶マシンが始動 手淹れのようなクオリティを短時間で SDRS「Tea‐Up」

店舗向け機器や自販機などを製造するSDRSは、茶葉から淹れる上質な味わいや香りの紅茶を手軽に提供できる次世代型紅茶マシン「Tea-Up（ティーアップ）」の本格展開に乗り出す。

独自の抽出制御システムにより、手淹れのようなクオリティを短時間で実現。北海道の「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル 北広島駅前」（運営＝SQUEEZE）で行った実証実験では「大きな手応えを感じている」とし、11月頃からの量産化も視野に入れている。

◇ ◇

コロナ禍が収束して以降、インバウンド需要の急増もあってホテル・レストラン・カフェの市場は拡大傾向にあるが、現場は深刻な人手不足に直面している。

そこで「省人化・省力化を図りつつ、上質な接客・おもてなしを提供したい」とのニーズに応えるべく、「Tea-Up」の開発に着手した。

日本紅茶協会によると、手淹れの紅茶の香りを最大限に引き出すための蒸らし時間は約3分が理想だという。新型機は提供現場で課題となっていた時短・高品質・衛生管理の自動化を実現している。

マシンの操作方法は、シンプルで直感的。タッチパネルで好みのメニューを選択すると、自動で最適な抽出が行われ、短時間で香り高い本格的な紅茶がカップに注がれる。

「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル 北広島駅前」の実証実験では、ウエルカムドリンク（ストレートティー）の提供に特化。「茶葉から抽出されているのでおいしい」「紅茶のウエルカムドリンクは珍しい」と利用者の評価は上々だ。

同社は「実証実験で得られた運用データや現場からのフィードバックをもとに、さらなる抽出精度の向上やオペレーションの最適化を進めていく。11月頃からの量産化や本格展開を目指す」としている。