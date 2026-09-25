森永乳業「ホイップの匠」事業化 熟練技術をデータ化し再現

森永乳業は職人の勘や経験に頼ってきたクリームのホイップ技術をデータ化し、専用ミキサーの自動運転で再現するサービス「ホイップの匠」の提供を開始した。商品や顧客ごとに自動運転プログラムを作成し、経験の程度にかかわらず安定した品質のホイップ製造を可能にする。

食品製造現場で人手不足や熟練者の高齢化、技能継承が課題となる中、ホイップ工程では商品や条件に応じた調整に経験や感覚が求められる。同サービスでは職人が培ってきた技術をデータとして記録し、品質の安定化と技術継承を支援する。

今回、同社が長年培ったクリームの研究開発・ホイップ技術と、愛工舎製作所のミキサー技術を融合して事業化。森永乳業がホイップ品質のデータ化や最適条件の設計、愛工舎製作所が機器開発、量産化、保守運用を担う。

同サービスは、社員の挑戦を後押しする新規事業創出プログラム「Mori“NEW”」の初年度採択事業案の一つ。クリームの研究開発に携わってきた経営企画部新規事業開発グループの橋本一平氏が、ホイップクリームを狙い通りに製造する難しさを顧客との接点で感じたことをきっかけに発案した。

8月26日に開催した体験発表会では、実際のホイップ製造を実演。専用ミキサーによる自動運転で、設定した条件に基づきホイップを製造する工程を紹介した。