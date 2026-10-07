無調整豆乳、調製豆乳を抜き市場最大のカテゴリーに たんぱく質と汎用性の高さが好評

豆乳市場では、無調整豆乳が高まる健康ニーズに対応し伸長の牽引役となっている。

日本豆乳協会の発表によると、2025年1～12月の豆乳類生産量は前年比8.2％増の44万4552㎘で着地した。

カテゴリごとにみると、最も大きく伸長したのは無調整豆乳で、前年比14.5％増の15万6927㎘となった。調製豆乳は前年比6.9％増の20万4319㎘、果汁入り豆乳飲料は前年比4.1％増の1万7472㎘、コーヒー等のフレーバー系の豆乳飲料（その他）は0.7％増の5万378㎘と、各カテゴリにおいて前年を上回った。

この勢いは今年に入ってからも継続しており、2026年1～6月の豆乳類生産量は、前年同期比10.9％増の23万175㎘と前年を上回る成長となった。

なかでも無調整豆乳は、前年同期比22.8％増の8万6762㎘と大幅に伸長。

無調整豆乳の好調要因について、日本豆乳協会は「『植物性たんぱく質が豊富』で『健康に良い』という理由が選ばれている要因として挙がっている」と説明する。

豆乳の区分の定義において、調製豆乳は大豆固形分6％以上（大豆たんぱく質換算2.8％以上）であるのに対し、無調整豆乳は大豆固形分8％以上（大豆たんぱく質換算3.5％以上）と大豆固形分が多い。

豆乳メーカー各社のたんぱく質訴求が奏功し、初めて手に取るユーザーがたんぱく質量を比較し無調整豆乳を選んでいるとみられる。

今秋には各社が無調整豆乳を含む豆乳の価格改定を実施したが、需要が急激に落ちることもなく好調な推移が続いている。

今後も無調整豆乳が牽引役となり、豆乳市場全体でも前年を上回る成長が見込まれる。

（10月7日付本紙に「豆乳・植物性飲料特集」）