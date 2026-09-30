リュウジ「塩こうじ」アンバサダー続投 新たにコラボレシピ5品 ハナマルキ

ハナマルキは、主力商品「液体塩こうじ」シリーズの公式アンバサダーに、料理研究家のリュウジさんを起用することを決定した。リュウジさんの起用は今年で3年連続となる。

今回の第3弾コラボで、リュウジさんは新たに5品のコラボレシピを考案。そのうち「液体塩こうじ」で肉の下味とやわらかさという2つの効果を出した「むねトロ焼き」「究極の豚ピーマン」、「減塩液体塩こうじ」を使用してシンプルな材料のうまみたっぷりに仕上げた「塩そば」「こんにゃくスープ」4品のレシピは、9月11日から特設ウェブページにて公開している。残る1品は10月にリュウジさんの公式ユーチューブチャンネル内のタイアップ動画にて公開する予定。

リュウジさんは2024年7月に「液体塩こうじ」シリーズの公式アンバサダーとして就任。2年間のアンバサダー活動で計10品のコラボレシピを考案し、ユーチューブチャンネルや公式SNSではコラボレシピ以外にも「液体塩こうじ」の様々な活用方法を紹介するなど、商品の認知拡大に貢献した。

これらの活動により、家庭用「液体塩こうじ」シリーズの売上は、2025年6月～2026年5月に前年比120％と好調に推移している。