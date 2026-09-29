「シーチキンファンシー」 びんなが不漁で値上げ はごろもフーズ

はごろもフーズは11月2日出荷分から、びんながまぐろを原料とするシーチキン製品8品を値上げする。対象製品は「シーチキンファンシー140g」など。上げ幅は参考小売価格（税抜）で14.3～37％。

びんながまぐろの漁獲量が大幅に減少し、原魚価格が高騰しているため。空缶などの容器資材や食用油、電力・ガス等のエネルギー価格の上昇も重なり、製造コストが悪化している。なお、きはだまぐろ、かつお製品を原料とする「シーチキン」製品は対象外。