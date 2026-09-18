にんべん 西川貴教が歌うCM話題に 滋賀県で音楽フェス出展、鰹節削り体験や限定プレゼントも

にんべんは、西川貴教さんが歌唱する万能調味料「つゆの素」CMの11月再放映に向けた連動施策として、9月19日から21日に滋賀県で開催される大型野外音楽イベント「FEST.INAZUMA（フェスト イナズマ）2026」に初出展する。

初出展を記念し、9月11日から23日までXで「＃そいやさ愛を叫ぼう グランプリ」キャンペーンも実施中。5人に解体できるぬいぐるみ「カツオ解体君」をプレゼントする。

イベント会場に展開するブース「にんべん出張鰹節削り処＠滋賀」では、参加者自ら鰹節を削り、その削りたての風味を楽しむ「鰹節削り体験」が可能。体験参加者には、イベント限定「イナズマな削り師認定証」うちわをプレゼントする。

会場には大きなメッセージ日よけのれんも設置する。アーティストへの思いやブース体験の感想などを書き込めるほか、グランプリ参加者によるSNS上のメッセージもにんべんスタッフが代筆し、SNSで発信する。

昨年11月、にんべんの万能調味料「つゆの素」のCMソング「そいやさ 恋のもと」を西川さんが歌唱し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。同CMはイベント開催期間中、ブース内のモニターで放映予定。