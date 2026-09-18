“背徳の一杯”をガッツリと 大盛り冷凍ラーメン コスパ抜群で簡単調理 キンレイ

キンレイは、主力品「お水がいらない」シリーズでコスパ抜群の大盛り冷凍ラーメンを発売した。「背徳の一杯をガッツリ喰らえ！」をキャッチコピーに、食べ応えある麺量230gの「豚ラーメン」と「スタミナラーメン」を商品化。1食300円前後（店頭想定売価）に、もやしやネギなど手ごろな野菜をたっぷり加えてボリュームアップできる。

「お水がいらない」シリーズは冷凍具付きうどん・ラーメンの売上No.1ブランド（インテージSRI＋）。スープ・麺・具材を重ねて凍結した独自の三層構造で、本格的なおいしさを手軽に楽しめる。今年3月に累計販売数が3億食を突破。

営業本部企画部の宮井麻祐子氏は「新商品はお得感ある低価格とボリュームの両立を追求。市場で手薄な大盛りの冷凍ラーメンを投入し、20～40代男性の需要を開拓する」と語った。

新規2品は単なる大盛りではなく、ラーメン業界のトレンドを意識しつつ、専門店品質のスープ、麺、具材にもこだわった。

「豚ラーメン」は「二郎系」「G系」に代表される中毒性のある味わいを再現。スープに自社製の大粒背脂とフレッシュ感あるニンニクを合わせ、ワシワシ食感の麺が絶妙に絡む。好みでもやしをのせると満足感がアップし、マヨネーズ、カレー粉、卵などを自由にトッピングするアレンジもおすすめ。

「スタミナラーメン」は全国に辛い系やニンニク系のご当地麺が存在する中、食べ進めたくなるパンチのある一杯を目指した。力強い醤油スープに自社製のにんにく唐辛子ペーストが溶け込み、旨味と辛味が際立つようにした。追加の具材はたっぷりのねぎがおすすめ。豆腐、ごはん、チーズ等での“味変”も楽しめる。