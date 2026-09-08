味の素冷凍食品 業務用を価格改定 12月から餃子・スイーツなど318品

味の素冷凍食品は、業務用製品のうち約8割にあたる318品目の出荷価格を12月1日納品分から改定する。

値上げ幅は1～6％。対象は「袋のままスチコンで焼餃子（肉）」「乾き知らず点心 黒豚大焼売」やスイーツを含むほぼすべてのカテゴリー。

原燃料費等のコスト上昇を吸収するため企業努力を重ねてきたが、今後もコスト高の継続が見込まれるため現行価格の維持は困難と判断した。