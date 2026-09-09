ヤマモリ「釜めしの素」値上げ 対象14品を10～11％

ヤマモリは、「釜めしの素」シリーズの価格改定を実施する。原材料価格の上昇をはじめ包材費・物流費・エネルギー費などの高騰を背景に、自社の企業努力によるコスト吸収が困難になってきたことが理由。対象14品が11月2日出荷分より、希望小売価格で10～11％の値上げとなる。

今回、価格改定を行うのは、「旨みだしシリーズ」（3合用）7品、「ご当地シリーズ」（3合用）4品（一部商品は除く）、「減塩鶏五目釜めし」（3合用）、「ちょい炊きシリーズ」（2合用）2品。