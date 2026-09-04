〈これで売れました！〉松屋栄食品本舗「麻辣燙鍋スープ」 ブーム追い風に売上高伸

四川花椒と2種類の唐辛子の絶妙なバランスによる、複雑で奥深い辛さが特徴のストレート鍋つゆ。近年の「マーラータン」ブームを追い風に、発売2年目となる昨シーズンは前年比約2.4倍の販売を記録。今季も出足好調。