これで売れました〈これで売れました！〉松屋...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈これで売れました！〉松屋栄食品本舗「麻辣燙鍋スープ」 ブーム追い風に売上高伸

これで売れました
〈これで売れました！〉松屋栄食品本舗「麻辣燙鍋スープ」 ブーム追い風に売上高伸

　四川花椒と2種類の唐辛子の絶妙なバランスによる、複雑で奥深い辛さが特徴のストレート鍋つゆ。近年の「マーラータン」ブームを追い風に、発売2年目となる昨シーズンは前年比約2.4倍の販売を記録。今季も出足好調。

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