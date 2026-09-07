ひかり味噌 今9月期は増収見込み 売上238億円で着地へ

ひかり味噌の2026年9月期売上高は、みその出荷が順調に推移し、前年比5％増の238億円で着地しそうだ。利益も前年を上回り、増収増益になる見込み。8月25日に都内で開いた報道関係者向けの26年秋冬新商品先行試食会で林恭子専務取締役コーポレートマーケティング本部本部長が明らかにした。

林専務は増収の要因について「10月のスタートから、みその出荷が大変好調だった」と述べ、その背景として他社の値上げ、家庭内での調理・喫食機会の増加を挙げた。みその今期出荷量は前年比6％増の5万500tになる見込み。前期は同3％減の4万7500tにとどまったが、今期は5万tの大台を超えそうだ。

みそが数量を伸ばす一方、即席みそ汁は軟調に推移した。林専務は即席みそ汁について「少し数量を落としてしまったのが今期の反省」と指摘。大型ブランド「円熟こうじのおみそ汁」をリニューアルし、9月1日から発売することで巻き返しを図る考えを示した。

先行試食会では「円熟こうじのおみそ汁」「同 減塩」について調味みそ、具材、パッケージを見直したことを紹介。「円熟こうじみそ」の粒感を生かし、みその配合割合を粒みそ5割、こしみそ5割から粒みそ10割に変更したこと、人気具材の「あげなす」を新規採用し、1食当たりの具材量もアップしたこと、外装をプラスチックから紙に変更したことをポイントとして挙げた。

「円熟こうじのおみそ汁」「同 減塩」に加え、9月1日から発売する新商品・リニューアル品として「晴れのち糀ストレート1000㎖」「とり野菜みそスープ春雨カップ」「ピリ辛とり野菜みそスープ春雨カップ」「おいしさ選べるスープはるさめ10食」「選べるスープ春雨12食」を、10月1日から発売する新商品として「2026年味噌ヌーボー初熟400g」を紹介した。