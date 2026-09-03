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備後漬物「ごはんがおいしい旨キムチ」9月から刷新 鮭エキス加え魚介の旨味強化

漬物
より美味しさが伝わるパッケージに
より美味しさが伝わるパッケージに

　備後漬物は9月1日、「ごはんがおいしい旨キムチ」を全国でリニューアル発売した。醤油や魚醤の配合を見直すとともに、新たに鮭エキスを加え、魚介の旨味をより引き出した。

　酸味の後残りも抑え、ごはんと一緒に食べた際のおいしさを高め、より食べやすい味わいに仕上げた。パッケージも刷新し、商品のおいしさが視覚的に伝わるようシズル感を強化したデザインを採用した。
　内容量は160g（80g×2）、希望小売価格は税抜248円。

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