こだわりのヒミツ〈これで売れました！〉日清...
ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

〈これで売れました！〉日清製粉ウェルナ「マ・マー 香味野菜たっぷりのあさりコンソメ」 アレンジレシピが大バズり中

こだわりのヒミツ
〈これで売れました！〉日清製粉ウェルナ「マ・マー 香味野菜たっぷりのあさりコンソメ」 アレンジレシピが大バズり中

　香味野菜と白ワインがきいたあさりの旨みが特徴のパスタソース。炊飯器を使ったシーフードピラフのアレンジがSNSで大きな話題に。棚から相次いで消えた。調理ソースとしても爆発的な人気。

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