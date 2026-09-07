モランボン スンドゥブチゲ改良 本格感のある味わいに

モランボンは2026年秋冬の日配売場向け新商品・リニューアル品を9月1日から発売する。

「濃厚スンドゥブチゲ」シリーズ4品をリニューアル。東京・府中のラーメン店との共同開発商品「麺創研 紅 つけ麺用ストレートスープ」を期間限定で提案する。

「濃厚スンドゥブチゲ」シリーズは、本場の味わいを追求し、さらに本格感のあるだしとうまみにこだわった味わいにリニューアルする。パッケージもより本格感、上質感が感じられるデザインに変更する。

「濃厚スンドゥブチゲ用スープ辛口」は、複数のビーフエキスを組み合わせ、より豊かなうまみを表現。唐辛子とにんにくを増量した。「同マイルド」は、牛だしを使用し、スープの濃厚感を向上。オキアミ塩辛を増量し、かにのうまみも新たに配合した。

「あさりだし特濃スンドゥブチゲ用スープ」はパッケージを、「牛白湯濃厚スンドゥブチゲ用スープ」は商品名とパッケージをそれぞれ変更した。2人前。330g、税抜き参考小売価格230円。

「麺創研 紅 つめ麺用ストレートスープ」は、東京・府中の名店「麺創研 紅」と共同開発した奥深い激辛味噌味のつけ麺用ストレートスープ。27年2月頃まで販売する予定。2人前。400g、同350円。