ハナマルキ 万能韓国ソース展開 即席みそ汁で「あさり」

ハナマルキは2026年秋の家庭用新商品を9月1日から発売する。「麹シェフ」シリーズの家庭用商品第2弾として、万能ソース「熟成マンヌン韓国ソース120g」、即席みそ汁「からだに嬉しい」シリーズの新商品として、あさりベースの「あさり汁4食入り」を投入する。

同社は2022年7月に立ち上げた「麹シェフ」ブランドで原材料に麹由来の発酵調味料を使用した業務用調理ダレを展開する。これまで業務用商品を提案してきたが、「家庭でも使いたい」との声が多く、家庭用商品の展開を決定し、26年3月に第1弾として洋風塩こうじ「ハーブ＆スパイス塩こうじ120g」を発売。今回、第2弾として「熟成マンヌン韓国ソース」を発売。

「熟成マンヌン韓国ソース」は、生の液体塩こうじとともに熟成させた、旨みを引き出し、コクを深める万能ソース。塩こうじの基本効果はそのままに、そのままあえる、絡めて炒める、漬け込んで味付けなど、これ1本で韓国テイストを楽しめる。パウチ入りのペーストタイプ。定番からトレンドまで幅広いメニューに使える。オープン価格。

15周年を迎える「からだに嬉しい」シリーズでは、不足しがちな栄養分を配合した即席みそ汁やスープを展開する。その中でも「しじみ汁」は同社の看板商品の一つとして長く支持されているが、今回、生活者が特に不足を感じている3種のミネラル（カルシウム、鉄、亜鉛）に着目して開発した「あさり汁4食入り」を発売する。

「あさり汁4食入り」は、カルシウム、鉄、亜鉛を配合。手軽においしくミネラルを摂取できる。また、うま味がしっかりとした、むき身あさりを使用。殻付きあさりの「ゴミが出る」「食べるのが大変」といった悩みを解決できる。さらに、あさりのうま味との相性を考え、複数の米みそをブレンドする。オープン価格。