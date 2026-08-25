味の素冷凍食品 12月に業務用を価格改定 餃子・スイーツなど318品

味の素冷凍食品は、業務用製品のうち約8割にあたる318品目の出荷価格を12月1日納品分から改定する。値上げ幅は1～6％。

対象は「袋のままスチコンで焼餃子（肉）」「乾き知らず点心 黒豚大焼売」やスイーツを含むほぼすべてのカテゴリー。

原燃料費等のコスト上昇を吸収するため企業努力を重ねてきたが、今後もコスト高の継続が見込まれるため、現行価格の維持は困難と判断した。