〈これで売れました！〉大塚食品「マッチ」　独自の味で高校生に寄り添う

1日分のビタミンに飲みやすい微炭酸、ほどよい甘さとすっきりとした後味という唯一無二の中味設計が好評。
高校生をターゲットにした施策も奏功し、卒業後も飲用する大人のユーザーが増えている。
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1日分のビタミンに飲みやすい微炭酸、ほどよい甘さとすっきりとした後味という唯一無二の中味設計が好評。
高校生をターゲットにした施策も奏功し、卒業後も飲用する大人のユーザーが増えている。