カレー粉づくりにチャレンジ エスビー食品が親子向け体験イベント

エスビー食品は7月25日、同社板橋スパイスセンター（東京都板橋区）内のスパイス展示館で親子向け体験イベント「スパイス＆ハーブ わくわくチャレンジ」（全5回）を開催した＝写真。

小学生とその保護者を対象とした夏休みの恒例イベントで、各回10組計100人が参加。参加者はオリジナルカレー粉づくりなどに挑みながら、スパイスやハーブ、カレー粉について学んだ。

「スパイス＆ハーブ わくわくチャレンジ」の体験内容は「スパイス展示館ツアー」「スパイス＆ハーブ謎解きラリー」「スパイス＆ハーブ講座」「オリジナルカレー粉づくり」。

参加者は「スパイス展示館ツアー」を体験した。エスビー食品の創業から現在までの歴史、スパイスやハーブに関する様々な情報を展示する施設を見学。ローレル、ブラックペッパーの香りを体感する機会も得た。「スパイス＆ハーブ謎解きラリー」では、クロスワードパズルに挑戦した。

「スパイス＆ハーブ講座」ではカレー粉を構成する代表的なスパイスであるクミン、シナモン、コリアンダーについて学んだ。スパイスを混ぜたポテトスナックを試食しながらスパイスの色、味、香りを体感した。

「オリジナルカレー粉づくり」では、香りをつけるコリアンダー、クミン、ナツメッグ、シナモン、色をつけるターメリック、辛みをつけるブラックペッパー、チリーペッパーを調合。オリジナルのカレー粉をつくった。