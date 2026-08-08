熊本地震　伊藤園、義援金1000万円を拠出　支援物資としてはお茶や水など約3万本提供

伊藤園は8月3日、7月28日に発生した令和8年熊本地震の被災地の救命・救助および復旧・復興支援に協力すべく、義援金として1000万円を拠出すると発表した。

支援物資としては、お茶や水などの清涼飲料水を8月4日時点で約3万本提供した。今後も要請に応じ、順次支援を行うという。